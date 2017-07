Der Absatz von BMW ist durch das Lieferproblem von Bosch im Juni in Deutschland eingebrochen. Der Autobauer verkaufte am Heimatmarkt im vergangenen Monat mit 27.480 Fahrzeugen 16,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Das habe vor allem am Produktionsausfall in Folge fehlender Teile von Bosch gelegen, erklärte eine Sprecherin am Mittwoch.

