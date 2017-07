LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrie in der Eurozone hat im Mai noch stärker zugelegt als erwartet. Die Gesamtproduktion sei um 1,3 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 1,0 Prozent gerechnet. Im April war die Produktion noch um revidierte 0,3 Prozent (zunächst +0,5%) gestiegen.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat legte die Produktion im Mai um 4,0 Prozent zu. Hier war ein Zuwachs von 3,5 Prozent erwartet worden.

Besonders deutlich stieg die Produktion von Investitionsgütern. Sie legte um 2,3 Prozent zum Vormonat zu. Merklich gestiegen ist auch die Produktion von Gebrauchs-, Verbrauchsgütern und Energie. Leicht legte die Produktion von Vorleistungsgütern zu.

In den vier größten Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien hat die Industrieproduktion im Mai positiv überrascht. Seit Monaten signalisieren Frühindikatoren eine sehr gute Stimmung in der Industrie./jsl/tos/stb

