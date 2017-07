Hamburg (ots) -



Mahatma Gandhi war einer der bedeutendsten Weisen dieser Welt. Als "Große Seele" wurde er verehrt, weil er von einem Leben in Frieden und Freiheit träumte. Von einem Leben voller Liebe und Respekt. Arun Gandhi erlebte diesen weisen Mann aus einer ganz besonderen Perspektive: der Widerstandskämpfer war sein Großvater. In Happinez (EVT 13.07.) spricht der 83-Jährige über die wichtigsten Lebenslektionen, die ihn Mahatma Gandhi während der gemeinsamen Jahre in Indien gelehrt hat und beschreibt, wie ihn sein berühmter Großvater heute noch beeinflusst.



Wenn Arun Gandhi seine Augen schließt und an seinen Großvater denkt, kommt ihm auch heute noch ein klares Bild in den Sinn: "Seine gütigen Augen. Sein sanftmütiges Lächeln. Und er duftete immer so gut nach meinen geliebten Erdnüssen." Zwei intensive Jahre verbrachte der aus Südafrika stammende Arun gemeinsam mit dem Revolutionär - und lernte viel von ihm: Meditation, Vergebung und Achtsamkeit. Außerdem die Fähigkeit, Wut zu kontrollieren: "Vergiss nie, dass du am lautesten bist, wenn du nicht schreist", riet Mahatma Gandhi seinem Enkel. Aber das war nicht die wichtigste Lektion, die sein Großvater Arun Gandhi lehrte. Die lautete: "Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest." Der damals 12-Jährige konnte mit dieser Weisheit noch nicht viel anfangen: "Die wahre Tiefe dessen verstand ich erst viel später."



Als Jugendlicher empfand Arun Gandhi das Erbe seines Großvaters wie einen schweren Stein, der ihn zu erdrücken drohte: "Mir kamen Zweifel, ob ich ihm gerecht werden könnte. Meine Mutter riet mir damals, Mahatmas Lehre als Licht auf meinem Lebenspfad zu betrachten." Seitdem versucht er, das Andenken seines berühmten "Bapuji", seines Opas, zu bewahren - und trotzdem seinen eigenen Weg zu gehen. "Ich sehe mich als Friedens-Gärtner. Ein Gärtner bringt die Saat in den Boden. Er hofft, dass sie aufgeht und reichlich Früchte trägt. Meine Saat ist die des Friedens, der Gewaltlosigkeit. Die des Respekts, des Mitgefühls. Ich säe sie Tag für Tag aufs Neue - mit meinen Vorträgen, Seminaren, Artikeln, Büchern."



