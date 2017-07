Boston (ots/PRNewswire) -



Der ganz neue Bericht von IDTechEx Research Electric Buses 2018-2038 (https://www.idtechex.com/buses) handelt von Hybrid- und reinen Elektrobussen, oftmals in völlig neuer Form, die einen enormen 500 Milliarden $ Markt schaffen werden. Die meisten der führenden 15 Hersteller von Elektrofahrzeugen weltweit werden Busse herstellen oder stellen bereits Busse her, eingeschlossen Tesla. Die Gründe für den wachsenden Boom in Buskäufen werden in diesem Bericht dargestellt, wie eine wachsende Stadtbevölkerung und gesetzliche Kontrolle von Verschmutzung und der Nutzung von Privatfahrzeugen.



Zu den bedeutenden Neuentwicklungen gehören die Neuerfindung von Bussen hinsichtlich Format und Funktion sowie die größere Beliebtheit von Kleinbussen, bei denen radikale Änderungen zuerst zum Tragen kommen: wie Autonomie und Multifunktionalität zwischen Autos, Taxis und Bussen. Bus Rapid Transit wird immer beliebter und mindestens 500.000 Schulbusse werden zukünftig rein elektrisch betrieben werden, um auf Luftverschmutzung zurückführbare Todesfälle zu verhindern und um Geld zu sparen.



Die Welt der Busse ändert sich sehr schnell und detaillierte neue Infogramme und eine Prognose für die nächsten zehn Jahre in Electric Buses 2018-2038 (https://www.idtechex.com/buses) legen alles deutlich dar, auch die Lücken im Markt für neue Marktteilnehmer.



Ein detaillierter Technologieplan für die nächsten 20 Jahre prognostiziert die radikalen Änderungen bei den meisten elektrischen und elektronischen Busteilen - eine riesige Möglichkeit für Teilelieferanten, womit das System der Tier-One Lieferanten durchbrochen wird.



Es gibt auch ein größeres Kapitel zu China, da die meisten der Busse weltweit dort hergestellt werden und das wird sich nicht ändern. Tatsächlich haben die Chinesen die ambitionierteste Markteinführung für die Busproduktion weltweit und in den meisten Fällen die radikalsten Innovationen.



In einer Welt in der der Bus und seine Technologie vollständig neu in vielfältigen Formen erfunden wird, besucht IDTechEx Unternehmen und Konferenzen von Polen bis Kanada und Japan, um die aktuelle Lage zu erhalten. Der Ansatz ist kreativ und bewertet andere Branchen.



Nur IDTechEx Research verfügt über das tiefgreifende Verständnis und die Fähigkeit, neue Möglichkeiten aufzudecken und detaillierte Zahlen und Bewertungen anzubieten. Es handelt sich um ein einzigartiges und grundlegendes Handbuch für jeden, der an der neu erfundenen Wertschöpfungskette für Busse teilnehmen möchte.



