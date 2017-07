Berlin (ots) -



Donald Duck schmeißt sich ins Superheldenkostüm und jagt den Schurken Dr. Dark durch den Schwarzwald. Mit Hilfe von Kater Karlo wurde der berühmte Schatz Karls des Großen aus dem Aachener Dom gestohlen! Ob Phantomias den Gaunern gewachsen ist und Donald es unerkannt durch Süddeutschland schafft wird in Ausgabe #29 des Micky Maus-Magazins (EVT: 14.07.) verraten.



Die Geschichte "Dr. Dark im Schwarzwald" ist der zweite Teil einer dreiteiligen Comic-Serie im Micky Maus-Magazin, in der Phantomias dem Superschurken das Handwerk legen will. Weitere Stationen der Gaunerjagd sind Oslo in Norwegen (#28) sowie eine Insel im Pazifik (#30).



Als Extra liegt dem aktuellen Heft #29 eine hochwertige Sammelfigur der Disney Entenhausen-Stars sowie witzige Minions-Sticker aus dem Film "Ich - Einfach unverbesserlich 3" bei. Das Micky Maus-Magazin erreicht wöchentlich 576.000 Kinder* im Alter von 6 bis 13 Jahren. Das Heft ist am Kiosk und im Buchhandel erhältlich und kann im EHAPA-SHOP unter https://www.egmont-shop.de/micky einzeln bestellt oder abonniert werden.



