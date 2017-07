FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- Barclays CUTS Genel Energy PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 631 (648) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS Old Mutual PRICE TARGET TO 188 (193) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS Standard Life PRICE TARGET TO 343 (344) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES Hastings Group PRICE TARGET TO 288 (283) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES NEXT FIFTEEN COMM. PRICE TARGET TO 500 (490) PENCE - 'BUY' - Citigroup RAISES HSBC PRICE TARGET TO 810 (725) PENCE - 'BUY' - Credit Suisse CUTS ESURE GROUP TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - CREDIT SUISSE CUTS Pearson PRICE TARGET TO 730 (785) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES Direct Line TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - GOLDMAN CUTS Marks & Spencer PRICE TARGET TO 330 (357) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES PageGroup PRICE TARGET TO 624 (603) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS Astrazeneca PRICE TARGET TO 5300 (5500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES Lloyds PRICE TARGET TO 87 (86) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 480 (475) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES Schroders PRICE TARGET TO 3387 (2789) PENCE - 'HOLD' - Morgan Stanley RAISES Kingfisher TO 'OVERWEIGHT' ('UW') - TARGET 380 (290) P. - PANMURE CUTS PEARSON TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 525 (625) PENCE - PANMURE CUTS PEARSON TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 525 (625) PENCE - RBC CAPITAL CUTS CARILLION PRICE TARGET TO 100 (230) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - S&P GLOBAL CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 630 (680) PENCE - 'SELL' - SOCGEN CUTS MARKS & SPENCER TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 301 (380) PENCE



