Elena Carrière (21), Tochter von Schauspieler Mathieu Carrière, Model und Influencerin, spricht diese Woche in GALA (Ausgabe 29/2017, ab morgen im Handel) über ihre Beziehung zu Gabriel-Kane Day-Lewis (22) Sohn von Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis und Isabelle Adjani. Gefunkt habe es im vergangenen Jahr unter besonderen Umständen: "Wir waren beide während der Pariser Fashion Week auf einer Party, und es gab nur wenig nüchterne Menschen im Raum. Ich trinke nicht, er trinkt nicht - da haben wir uns in der Masse gefunden."



