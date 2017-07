Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

So werden Urlaubsfotos zu einem extra Erlebnis(press1) - Berlin, 12 Juli 2017. Für viele Menschen sind die Sommerferiendie schönste Zeit des Jahres. Damit sie sich diese, wenn die Tage wiederkürzer werden, mit gelungenen Urlaubsfotos in lebendige Erinnerung rufenkönnen, hat Colourbox Wissenswertes rund um das Fotografieren im Urlaubzusammengestellt. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter lizenzfreierBilder. Als solcher sind rundum schöne Bilder sein Metier."Die meisten Menschen fotografieren inzwischen digital, ob mit derprofessionellen Spiegelreflex-, einer kleinen Kompaktkamera oder demSmartphone", sagt Shinta Darling, CEO von Colourbox. Somit steht diewichtigste Frage, ob sich überhaupt ein Film in der Kamera befindet, fürsie nicht mehr zur Debatte. Stattdessen sind andere Aspekte relevant. Dazugehört die Bildqualität. Je besser sie gewählt wird, desto größer kann derSchnappschuss anschließend gedruckt werden, zum Beispiel in einem Fotobuchoder als Poster. Dabei gilt es, einen Kompromiss zwischen dererforderlichen Qualität und dem benötigten Speicherplatz zu finden. DieAufnahmen sollten regelmäßig auf einem externen Datenträger gespeichertwerden. Somit sind sie auch dann noch vorhanden, wenn die Kamera verlorengeht, beschädigt oder gestohlen wird. Zusätzlich bietet Colourbox mitSkyfish eine effiziente Mediendatenbank in der Cloud an. Hier sind Bildersicher abgelegt und können mit ausgewählten Personen geteilt werden.Colourbox bietet Skyfish als voll funktionsfähige, kostenlose Testversionmit einem Giga Speicher und für zehn Anwender an (https://www.skyfish.com/de).Für das Fotografieren gelten dieselben Tipps wie in der Analogära. Dieseschließen das Verhalten des Fotografen ein. Grundsätzlich sollten fremdeMenschen vor einer Aufnahme gefragt werden, ob sie einverstanden sind.Insbesondere Amtspersonen wie Polizisten dürfen nicht ohne vorherigeErlaubnis fotografiert werden. Ansonsten droht Ärger. Insbesondere inbestimmten Situationen gebietet es der Anstand, Menschen nicht zufotografieren, es sei denn, sie haben vorher ausdrücklich eingewilligt.Dies gilt für das Schlafen und das Beten, aber auch am FKK-Strand."Bei der Gestaltung der Bilder begehen Laien häufig die gleichen Fehler,die sich einfach vermeiden lassen", weiß Shinta Darling. So handelt essich bei vielen Urlaubsfotos um "Suchbilder". Personen wurden aus größererFerne abgelichtet, sodass sie und ihre Stimmungen kaum oder gar nicht zuerkennen sind. Dies lässt sich ändern, indem der Fotograf nahe an dasMotiv herangeht, bis es das Format möglichst ganz ausfüllt. Statt "Luftnach oben" zu lassen, ist es meist vorteilhafter, die Motive leichtanzuschneiden. Zum Zweiten gewinnen Fotos durch einen Perspektivwechseldeutlich an Qualität. Es gibt mehr als nur die Augenhöhe des Fotografen,wenn er steht. Bei Porträts befindet sich die Kamera im Idealfall auf Höheder Augen des Motivs. Auf keinen Fall sollten Personen von oben herabfotografiert werden. Dies wirkt, wie es klingt - überheblich. Aus diesemGrund sollte der Fotograf zum Beispiel beim Aufnehmen von kleinen Kindernzumindest in die Hocke gehen.Ein weiterer einfach umzusetzender Rat: Die meisten Bilder werden besser,wenn sie bewusst und in Ruhe gestaltet werden. Dafür eignet sich derUrlaub mit viel Muße hervorragend. Es ist genügend Zeit, die Kamera ruhigzu halten, auf das Hauptmotiv zu fokussieren und zu belichten. Animiertder Fotograf die Personen, die er in Szene setzen möchte, zusätzlich, sichnicht zu bewegen, ihn anzusehen sowie in einer bestimmten Weise zuschauen, zahlt dies nicht nur auf die Bildqualität ein. Das Festhalten derStimmungen - und die anschließende Bildbetrachtung - werden auch zu einemErlebnis an sich.Mehr Tipps gibt es im Blog unter:https://www.colourbox.de/blog/2017/07/10/tipps-fuer-rundum-gelungene-urlaubsfotos/index.htmlZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.pdf1971_1499763495.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Urlauber, die ihre Erlebnisse in gelungenen Bildern festhalten möchten,erhalten hier ein paar Ratschläge (jpg, 836 KByte)[Quelle/Bildnachweis: Colourbox Bild #11873021 von Syda Productions]Colourbox ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit einem Standort inBerlin, das Bilder, Vektorgrafiken und Videos zu einem attraktiven undtransparenten Lizenzmodell anbietet. In dem einheitlichen Colourbox-Lizenzmodell sind stets sämtliche erweiterten Nutzungsrechte für Web,Print und Social Media enthalten.Colourbox wurde 2003 in Dänemark gegründet und ist einer der führendenDienstleister in Skandinavien. Das Unternehmen arbeitet eng mit mehr als50.000 Fotografen und Illustratoren zusammen. Seit 2016 ist dieBildagentur Mitglied im BVPA.Zu den Kunden in Deutschland gehören die arvato Medienfabrik, Gruner +Jahr, der SWR, das ZDF und viele andere, einschließlich Universitäten undandere Bildungseinrichtungen.Um das Verwalten von Bildern zu vereinfachen, bietet Colourbox das DigitalMedia Asset Management Tool Skyfish an.Ihre Redaktionskontakte:Colourbox GmbHKatharina HaßemerSaarbrücker Str. 37bD-10405 BerlinTelefon: +49 30 446 74 94-37mailto:katharina@colourbox.comhttp://www.colourbox.degood news! GmbHNicole KörberKolberger Str. 36D-23617 StockelsdorfTelefon: +49 451 88199-12Telefax: +49 451 88199-29mailto:nicole@goodnews.dehttp://www.goodnews.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2017 05:00 ET (09:00 GMT)