Düsseldorf - In den letzten drei Wochen ist der Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) in den Seitwärtsmodus übergegangen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Ablesen könnten Anleger dies insbesondere an den letzten Wochenkerzen, welche die Marke von 21.500 Punkte getestet und in diesem Dunstkreis jeweils kleine Kerzenkörper ausgeprägt hätten.

Den vollständigen Artikel lesen ...