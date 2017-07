Edwards führt den neuen Präzisions-Lecksucher ELD500 ein. Er ist auf eine schnelle und genaue Lecksuche ausgerichtet und kann an jede Anwendung angepasst werden.

Der ELD500 von Edwards ist nach dem Einschalten in weniger als zwei Minuten einsatzbereit. Die Benutzer profitieren von unkomplizierten Pass-/Fail-Werten durch detaillierte Analysen über die übersichtliche Steuerungsschnittstelle. Aufgrund des geringen Gewichts und der integrierten Tragegriffe ist er so mobil, dass er auf einer Werkbank oder einem Wagen montiert werden kann. Auf Knopfdruck kann der ELD500 bequem entweder im Vakuummodus zur genauen Messung der Leckrate oder im Schnüffelmodus zur Leckortung in Betrieb genommen werden. Das bewährte Design des ELD500-Lecksuchers von Edwards, kombiniert mit einem geringen Stromverbrauch, Garantieerweiterung und einer Ionenquelle mit noch längerer Lebensdauer, sorgt für außergewöhnlich niedrige Betriebskosten ohne Beeinträchtigung der Leistung.

Dr. Sina Forster, Product Manager, Edwards, kommentierte: "Wir freuen uns, diesen äußerst zuverlässig, vollautomatischen Lecksucher einzuführen. Er ist auf eine schnelle, genaue Ortung in jeder Anwendung ausgerichtet und ergänzt das Produktportfolio von Edwards auf hervorragende Weise."

Der ELD500 von Edwards erreicht eine ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit durch Kalibrierung mithilfe der integrierten Testleckquelle und des hochwertigen Massenspektrometers. Daher kann er an einer Produktionslinie eingesetzt werden, an der eine kontinuierliche Mess-Reproduzierbarkeit entscheidend ist, oder in einer Laborumgebung, in der typischerweise eine Messung von äußert niedrigen Leckraten erforderlich ist. Der ELD500 ist in drei Varianten verfügbar, FLEX, WET und DRY, und verfügt über einen umfassenden Zubehörkatalog.

Über Edwards

Edwards ist führend in der Entwicklung und Fertigung technisch ausgereifter Vakuumprodukte, Abgasentsorgungssysteme und zugehöriger wertsteigernder Dienstleistungen. Dabei handelt es sich um integrierte Lösungen für die Fertigung von Halbleitern, Flachbildschirmen, LEDs und Solarzellen. Diese werden in einem immer breiteren Spektrum industrieller Verfahren genutzt, z. B. im Energiesektor, bei der Glasbeschichtung und sonstigen Beschichtungsanwendungen, in der Stahl- und in der sonstigen Metallindustrie, in der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie bei naturwissenschaftlichen Instrumenten und bei breitgefächerten Forschungs- und Entwicklungsanwendungen.

Edwards beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter weltweit in der Entwicklung und Herstellung sowie im Kundendienst für Hochtechnologievakuum- und Abgasentsorgungssysteme. Edwards betreibt hochmoderne Fertigungswerke in Europa, Asien und Nordamerika.

