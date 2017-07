Zürich (ots) - Modelltyp, Traglast, Zoll-Grösse, Fahrleistung,

Geschwindigkeits-Index, Fahrstil - beim Kauf der passenden

Sommerreifen gilt es einiges zu beachten, so dass sich viele

fachmännischen Rat beim Reifenhändler einholen. Doch wie gut ist die

Beratung dort tatsächlich? Das unabhängige Schweizer Institut für

Qualitätstests (SIQT) hat jetzt zehn Reifenhändler und

Werkstatt-Ketten mit Reifenangebot auf die Probe gestellt.



Speziell qualifizierte, verdeckte Tester suchten je Anbieter

mehrere Filialen auf und gaben vor, Sommerreifen inklusive Felgen

kaufen zu wollen. Was sie anschliessend an Beratungsleistung

erfuhren, wies zum Teil erhebliche Mängel auf.



Hauptkritikpunkt der Tester: Umfang und Detailtiefe der

Bedarfsanalyse. Konkret: Häufig liessen sich die Berater nur den

Fahrzeugschein aushändigen bzw. fragten nach den Fahrzeugdaten, um

dann allein auf Basis dieser Informationen ein Reifenmodell zu

empfehlen. Preisvorstellungen der Kunden oder gar Kundenpräferenzen

hinsichtlich der Marke wurden in rund der Hälfte aller

Beratungsgespräche nicht thematisiert. Selbst die jährliche

Laufleistung und der Fahrstil des Käufers fanden in rund einem

Viertel aller Fälle keine Erwähnung.



Ausserdem: In jedem vierten Testfall präsentierten Verkäufer den

Testkunden lediglich ein Modell zum Kauf, ohne auch nur eine einzige

Alternative aufzuzeigen. An mangelnder Kompetenz lag die oft eher

spärlich ausfallende Beratung aber offensichtlich nicht: Spezifische

Rückfragen der Kunden konnten fast immer kompetent beantwortet

werden.



Kundenservice und Erscheinungsbild der Filialen, die ebenfalls

untersucht wurden, wussten hingegen in den meisten Fällen zu

gefallen. Die telefonische Terminvereinbarung klappte in der Regel

reibungslos, die Räumlichkeiten präsentierten sich meist durchaus

ansprechend und mit bestuhlten Wartezonen inkl. Zeitschriften oder

TV.



Migrol Testsieger der Gesamtstudie



Migrol erfüllte die gesetzten Kriterien insgesamt am besten und

wurde nicht zuletzt dank der besten Beratung Testsieger, gefolgt von

le Garage und Autofit. Die getesteten Filialen von le Garage

punkteten mit Top-Werten hinsichtlich der Beratung und gutem

Erscheinungsbild. Autofit konnte mit einem sehr guten Kundenservice

im Test überzeugen und zählte in der Kategorie Beratung zu den Top 3.



Folgende Anbieter waren in den Test eingeschlossen:

- Adam Touring

- Autofit

- carXpert

- Euromaster

- Firststop

- Garage plus

- le Garage

- Migrol

- Pneu Egger

- premio Reifen+Autoservice



Weitere Infos und Ergebnisse unter www.qualitaetstest.ch.



Originaltext: SIQT - Schweizer Institut für Qualitätstests GmbH

