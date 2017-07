BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 11-Jul-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 11/07/2017 IE00B88D2999 16554 GBP 3415333.997 206.3147274 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 11/07/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6728797.327 17.85575208 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 11/07/2017 IE00B7SD4R47 54367 EUR 11411847.15 209.9039334 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 11/07/2017 IE00B8JF9153 2426610 EUR 19829729.86 8.1717828 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 11/07/2017 IE00B878KX55 34587 EUR 8603494.19 248.7493622 Daily ETP



Boost ShortDAX 11/07/2017 IE00B8GKPP93 729699 EUR 5481500.201 7.5120018 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 11/07/2017 IE00B7Y34M31 12150 USD 5472095.17 450.3782033 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 11/07/2017 IE00B8K7KM88 3907764 USD 35155849.47 8.9964106 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 11/07/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 6884154.248 735.7223734 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 11/07/2017 IE00B8VZVH32 4139767 USD 18969205.16 4.5821915 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 11/07/2017 IE00B7ZQC614 346641567 USD 181954931.7 0.524908 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 11/07/2017 IE00B7SX5Y86 119183 USD 13283070.64 111.4510512 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 11/07/2017 IE00B8HGT870 665348 USD 13582616.67 20.4143045 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 11/07/2017 IE00B6X4BP29 16475 USD 2123720.081 128.9056195 Daily ETP



Boost Copper 3x 11/07/2017 IE00B8JVMZ80 290080 USD 4855320.14 16.7378659 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 11/07/2017 IE00B8KD3F05 30997 USD 3001867.049 96.8437929 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 11/07/2017 IE00B8VC8061 118670576 USD 48238129.5 0.4064877 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 11/07/2017 IE00B76BRD76 264882 USD 8203969.248 30.9721659 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 11/07/2017 IE00B7XD2195 5477197 USD 16512290.93 3.0147338 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 11/07/2017 IE00B8JG1787 16215 USD 2100749.598 129.5559419 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 11/07/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2426955.831 43.19964099 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 11/07/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2035949.941 68.09197126 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 11/07/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 400246.4314 152.3587481 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 11/07/2017 IE00BBGBF313 404395 GBP 22882611.51 56.58480324 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 11/07/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2607138.435 197.7201907 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 11/07/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 281450617.3 5465.060531 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 11/07/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 137426973.4 16882.92056 Daily ETP



Boost Palladium 11/07/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 798616.0194 58.7866043 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 11/07/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 764242.5838 102.2945501 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 11/07/2017 IE00B94QL251 4863 USD 571209.5391 117.4603206 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 11/07/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 304854.8816 5.4486047 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 11/07/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 133750.2634 78.6766255 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 11/07/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 677852.8823 91.6760728 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 11/07/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 453758.4459 76.1723092 Daily ETP



Boost Silver 2x 11/07/2017 IE00B94QL921 7515 USD 542138.0188 72.1407876 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 11/07/2017 IE00B94QL699 14638 USD 588317.0627 40.1910823 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 11/07/2017 IE00B873CW36 1949705 EUR 23913966.88 12.2654283 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 11/07/2017 IE00B8NB3063 461666 EUR 36233034.89 78.4832214 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 11/07/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1421681.113 111.2426536 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 11/07/2017 IE00BKS8QM96 238001 EUR 14288546.09 60.0356557 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 11/07/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 895461.5219 122.6659619 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 11/07/2017 IE00BKS8QN04 1098059 EUR 68028089.53 61.9530367 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 11/07/2017 IE00BKT09479 821 GBP 113997.2848 138.8517476 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 11/07/2017 IE00BKS8QQ35 181838 GBP 9398950.34 51.68859281 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 11/07/2017 IE00BKT09032 2500 USD 266074.1695 106.4296678 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 11/07/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10454200.73 79.0720948 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 11/07/2017 IE00BLS09N40 616725 EUR 25741737.88 41.7394104 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 11/07/2017 IE00BLS09P63 531820 EUR 9077988.496 17.0696636 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 11/07/2017 IE00BLNMQS92 27221 EUR 3285320.832 120.6906738 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 11/07/2017 IE00BLNMQT00 39204 EUR 1521730.346 38.8156909 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 11/07/2017 IE00BVFZGC04 228808 USD 3283475.043 14.3503507 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 11/07/2017 IE00BVFZGF35 14077 USD 1638538.903 116.3983024 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 11/07/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1033170.77 22.273812 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 11/07/2017 IE00BVFZGH58 10810 USD 1004348.617 92.9092153 Short Daily ETP



Boost Brent 11/07/2017 IE00BVFZGD11 447613 USD 6901154.445 15.417681 Oil ETC



Boost Gold 11/07/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2764866.185 24.9383608 ETC



Boost Natural Gas 11/07/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1230630.878 24.878318 ETC



Boost BTP 10Y 5x 11/07/2017 IE00BYNXNS22 82650 EUR 4972436.163 60.162567 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 11/07/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3432891.022 57.525488 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 11/07/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1530045.498 79.4663705 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 11/07/2017 IE00BYNXPK85 4003 EUR 332267.3169 83.0045758 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 11/07/2017 IE00BYNXPM00 2962 EUR 253087.8581 85.4449217 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 11/07/2017 IE00BYTYHS72 455299 USD 8680523.573 19.065545 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 11/07/2017 IE00BYTYHR65 40057 USD 1834848.855 45.8059479 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 11/07/2017 IE00BYTYHN28 25306 USD 4626054.804 182.8046631 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 11/07/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 390754.8876 35.5231716 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/07/2017 IE00BYTYHQ58 10783416 USD 7425575.64 0.6886107 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 11/07/2017 IE00BYMB4Q22 179672 EUR 27740629.06 154.3959496 ETP



