FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Prognosesenkung haben Bilfinger-Aktien am Mittwoch nur zu Handelsbeginn unter Druck gestanden. Mit 33 Euro konnten sich die Papiere des Industriedienstleisters knapp über dem jüngsten Tief seit November halten. Bis zum Mittag drehten sie nun auf plus 2,2 Prozent und 35,13 Euro Richtung MDax-Spitze.

Die Altlasten, die zu hohen Belastungen in den USA geführt haben, stammten noch aus Zeiten vor der Restrukturierung, sagte ein Börsianer. Das zweite Quartal lief laut Bilfinger im eigentlichen Geschäft erwartungsgemäß. Auch der Ausblick für die Konzernleistung und den Auftragseingang im Jahr 2017 wurde bestätigt.

Erst am Wochenende hatte der neue Finanzchef Klaus Patzak den Markt in einem Presseinterview auf eine Geduldsprobe vorbereitet. "Die Restrukturierung ist in einer frühen Phase", hatte er der "Börsen-Zeitung" gesagt.

Die Anleger sind Kummer gewöhnt: Die Bilfinger-Aktie läuft dem guten MDax 2017 bislang mit leichtem Verlust hinterher. Nach einer Serie von Gewinnwarnungen gehörten sie bereits in den Vorjahren zu den schwächsten Indexwerten./ag/stb

ISIN DE0005909006

AXC0113 2017-07-12/11:49