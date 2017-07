Die Nordex -Gruppe mit Sitz in Rostock ist in über 25 Märkten in der Windkraftherstellung aktiv und erzielte im Jahre 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Milliarden. Neue Aufträge in Q2 Anfang diesen Monats konnte das Unternehmen neue Verkaufserfolge sowohl in Skandinavien, als auch in Deutschland melden. Laut Nordex werden dem norwegischen Stamm-Kunden Midtfjellet Vindkraft AS ab Frühjahr 2018 elf N117/3600-Turbinen ausgeliefert und installiert. Der Auftrag umfasst außerdem einen Premium Service über zunächst fünf Jahre mit einer Verlängerungsoption von zweimal weiteren fünf Jahren. In Deutschland konnte das Unternehmen insgesamt 13 neue Projekte mit einer Kapazität von zusammen 81 Megawatt verbuchen. Es handle sich um bereits...

Den vollständigen Artikel lesen ...