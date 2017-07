Stadtlohn - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bewegte sich gestern Morgen im Bereich der 21.400/21.440 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index habe bis zum Nachmittag bis in den Bereich der 12.390 Punkte nachgegeben. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag sei es dann aber wieder in den Bereich der 12.440/45 Punkte gegangen.

