Immer mehr Anleger legen bei ihren Investments Wert auf "Nachhaltigkeit", dementsprechend wächst auch das Angebot an Nachhaltigkeitsfonds. Doch was bedeuten Begriffe wie Nachhaltigkeit, ESG oder Best-in-Class eigentlich? Eine kurze Übersicht.Gleich vorneweg: Der Begriff "Nachhaltigkeit" (engl. Sustainability) ist komplex und umfasst verschiedene Handlungs- und Themenfelder. Dennoch prägt der Gedanke der Nachhaltigkeit seit vielen Jahren die Vorstellung für ökologisches, ökonomisches, politisches Handeln. Am gebräuchlichsten ist dabei die Definition, die 1987 mit dem sogenannten Brundtland-Report in die Öffentlichkeit getragen wurde. "Nachhaltige Entwicklung" wird hier so verstanden, dass zukünftige Generationen bei der Befriedigung ihrer Bedürfnisse nicht schlechter gestellt sein sollen als gegenwärtig lebende. Stärker ökonomisch orientierte Definitionen betonen, dass Gewinne bereits umwelt- und sozialverträglich zu erwirtschaften seien. Mehr ökologisch geprägte Erläuterungen zielen auf den Schutz natürlicher Rohstoffe ab und beinhalten beispielsweise den Grundsatz, dass die Abbaurate erneuerbarer Ressourcen ihre Regenerationsrate nicht übersteigen soll.

