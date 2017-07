Gleich mehrere Punkte verbinden interpack und drupa, erklärte Werner Matthias Dornscheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf: "Beide sind seit Jahrzehnten unangefochten die Nr. 1 ihrer Branchen, beide führen Angebot und Nachfrage aus weit über 100 Ländern zusammen, beide sind Premierenplattformen für Innovationen und Spitzentechnologien. Und beide befassen sich mit dem Themenbereich Packaging. Die Synergien im Bereich Packaging Production - Packmittelproduktion - sind hoch, heben sich gegenseitig jedoch nicht auf, sondern ergänzen einander. Die interpack bietet Produkte und Lösungen für die gesamte Verpackungs-Prozesskette mit starkem Fokus auf den Bereich Processing, bei der drupa bilden Package Printing in den Segmenten Corrugated, Flexible, Folding Cartons, Labels and Tags und deren Veredelung den Schwerpunkt."

Mit einer emotionalen Weiterentwicklung des erfolgreichen Key Visuals der drupa 2016 soll die Branche auf die Veranstaltung 2020 eingestimmt werden. Das Gestaltungskonzept, realisiert von der Agentur Niehaus Knüwer and Friends, greift den enormen Wandel auf, den die Branche erlebt hat. Das neue Key Visual soll Schönheit, Ästhetik, Kreativität und Tiefe verkörpern. Sabine Geldermann, Director der drupa und Global Head Print Technologies bei der Messe Düsseldorf, verwies auf die edle Anmutung und haptischen Effekte des Key Visuals: "Die zarten Flügel des Schmetterlings sind Sinnbild für Aufbruch, Veränderung - ein Transformationsprozess, der alle Industrien, jedoch insbesondere die traditionelle Printbranche betrifft, jedes Unternehmen, jedes Individuum. Dies geht einher mit Umdenken, Anpassung an neue Prozesse und dem Erschließen von neuen Geschäftsmodellen - einem Wandel, der in ...

