Abnehmen - für viele Frauen ein frustrierender Kampf gegen sich selbst. Aber Fitness-Youtube-Star Sophia Thiel hat keine Lust auf Hungern, Verzicht und schlechte Laune. In der neuen SHAPE (8/2017, EVT 12.07.) verrät die 22-Jährige, welches Food-Geheimnis hinter ihrer Traumfigur steckt. Auf der exklusiven DVD, die Sophia Thiel nur für SHAPE-Leserinnen entwickelt hat, finden Interessierte außerdem effektive Workouts sowie tolle Motivations- und Ernährungs-Tipps.



Wirksames Training für die Traumfigur



Unerlässlich auf dem Weg zum Wunsch-Body: das optimale Training! Deshalb gibt es auf der Extra-DVD eine Einführung in Sophias Workout-System. Intensive, knackige Einheiten verbinden dabei Cardio- mit Krafttraining. Zur Begrüßung spornt Sophia die SHAPE-Leserinnen mit ihren Top drei Motivationstipps an:



1. Die Sporttasche schon am Vorabend packen. "Dann kannst du sie direkt nach der Arbeit mitnehmen. Oder wenn du ein Home-Workout machst: Yogamatte, Handtuch, Wasser, alles steht schon parat, dass kein Weg daran vorbeiführt." 2. "Motivationssprüche oder motivierende Bilder überall da aufhängen, wo du sie immer im Blick hast." 3. Außerdem empfiehlt sie motivationsgeladene Musik voller Power: "Damit du während des Trainings denkst: Jetzt muss ich was machen."



Gesunde Body-Helfer aus dem Kühlschrank



Sophia Thiel weiß: Auch das härteste Training hilft nichts, wenn man nicht auch beim Essen eine clevere Wahl trifft. Deshalb rät sie: "Wer schlank sein will, darf sich nicht mit Hungern quälen! Essen ist wichtig, es macht glücklich und Appetit auf das Leben. Anstatt aus schlechtem Gewissen Mahlzeiten ausfallen zu lassen, sollten wir darauf achten, WAS wir zu uns nehmen."



Der erste Schritt: Fertigprodukte, Fast Food und Alkohol verbannen. "In den Kühlschrank gehören unverarbeitete, natürliche Lebensmittel. Die Basis bilden ungefähr 16 Zutaten, die ich immer im Haus habe. Damit bin ich rundum perfekt versorgt", erklärt Sophia. Aus diesen Basics zaubert SHAPE im Heft leckere Sattmacher für jeden Tag, die die Leserinnen in ihren Ernährungsplan aufnehmen können: Zum Frühstück gibt's unter anderem Hüttenkäse-Reiswaffeln, mittags Fit-Thai-Huhn und abends Power-Potatoes.



Auf der beigelegten Extra-DVD gibt Sophia weitere Tipps rund ums Essen: Sie verrät ihre persönliche Ernährungsformel und zeigt, wie vielfältig Smoothies sein können - egal ob zum Frühstück, nach dem Workout oder zum Detoxen. "Die sind wirklich ideal, wenn ihr gesund und schnell etwas zubereiten wollt", erklärt der Fitness-Star.



Wer Lust hat, sich weiterhin von Sophia Thiel fit machen zu lassen, kann sich unter http://shape.sophia-thiel.com einen exklusiven Rabatt auf ihr15-Monats-Online-Programm sichern.



