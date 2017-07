Leipzig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Seit 22 Jahren wird die Goldene Henne, Deutschlands größter Publikumspreis, an Prominente aus ganz Deutschland verliehen - dieses Jahr am 13. Oktober erneut in Leipzig. Am 14. Juli, 20.15 Uhr stellt René Kindermann im MDR-Fernsehen die Nominierten für die große Publikumsabstimmung vor.



Auch in diesem Jahr bestimmen die Zuschauer von MDR und rbb sowie die Leser der SUPERillu, wer mit der Goldenen Henne ausgezeichnet wird.



Mit der Sendung "Die Stars der Goldenen Henne" gibt René Kindermann den Startschuss zur großen Publikumsabstimmung, und präsentiert die 40 Nominierten für die begehrte Trophäe in den Kategorien Entertainment, Musik, Schauspiel und Sport. Vom 13. Juli, 00.00 Uhr bis 26. Juli, 24.00 Uhr läuft dann das Voting unter www.mdr.de.



In der Sendung trifft René Kindermann prominente Gäste der vergangenen Jahre. So schaut er mit Fabian Hambüchen und Max Giesinger auf lustige und emotionale Höhepunkte zurück und plaudert mit ihnen über ihre persönlichen "Henne-Geschichten".



Helga Hahnemann, Namensgeberin der Henne, wäre in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden. Anlass für René Kindermann mit Stefanie Hertel an die große Entertainerin und Schauspielerin zu erinnern.



Dazu gibt es die besten "Henne-Hits": u. a. von Vanessa Mai, Helene Fischer, Revolverheld, Howard Carpendale, Andrea Berg, Roland Kaiser und Helmut Lotti.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32; E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresse