Der Lkw-Zulieferer Jost-Werke plant den Börsengang. Für den Hersteller von Anhängerkupplungen ist es der zweite Anlauf: Vor zwei Jahren hatte das Unternehmen ähnliche Pläne, zog sie jedoch kurz vorher zurück.

Der Börsengang des Lkw-Zulieferers Jost-Werke soll mindestens 230 Millionen Euro einbringen. Der Hersteller von Anhängerkupplungen und Stützwinden legte die Preisspanne für seine Aktien am Mittwoch auf 25 bis 31 Euro fest. Das Unternehmen aus dem hessischen Neu-Isenburg will mit der Ausgabe von 5,2 Millionen neuen Aktien mindestens 130 Millionen Euro einnehmen, der Rest geht an den Großaktionär, den Finanzinvestor Cinven, der 64 Prozent an Jost-Werke hält. Insgesamt werden - einschließlich ...

