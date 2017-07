Wiesbaden (ots) - In einer Pressekonferenz am 26. Juli 2017 wird der Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes, Dr. Georg Thiel, um 10.00 Uhr in Berlin im Haus der Bundespressekonferenz (Tagungszentrum Raum III + IV, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin) neue Ergebnisse zur Geburtenentwicklung und zur Kinderlosigkeit vorstellen.



Mitwirkende: * Dr. Georg Thiel, Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes * Olga Pötzsch, Themenbereich "Kinderlosigkeit und Geburten" * Dr. Irene Kahle, Themenbereich "Familien" * Klaus Pötzsch, Pressesprecher



Die Geburtenzahl steigt und Entbindungsstationen melden Engpässe. Hat Deutschland sein Geburtenproblem gelöst? Deutschlands wichtigste Datenquelle zu Kinderlosigkeit und Müttern - der Mikrozensus - liefert aufschlussreiche Informationen zum Geburtenverhalten von Frauen und zur Situation der Familien. Im Mikrozensus 2016 wurden Frauen zum dritten Mal seit 2008 zur Geburt von Kindern befragt. Neue Ergebnisse zeigen, welche Veränderungen in den letzten acht Jahren stattfanden. Beantwortet werden unter anderem die folgenden Fragen:



* Wie hoch ist aktuell das Kinderlosigkeitsniveau und wie unterscheidet es sich regional? * Wie hoch ist derzeit die Kinderlosigkeit bei Akademikerinnen? * Wird die Kinderlosigkeit in Deutschland weiter steigen? * Welche Rolle spielen Bildung und Geburtsland der Mutter bei der Zahl der geborenen Kinder? * Wie sieht die Familienlandschaft heute aus? * Wie hat sich die Erwerbsbeteiligung von Müttern mit Kleinkindern verändert?



Klaus Pötzsch Statistisches Bundesamt, Pressestelle Tel.: +49 (0) 611 / 75 23 76 Fax: +49 (0) 611 / 75 39 76



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Telefon: (0611) 75-3444 E-Mail: presse@destatis.de