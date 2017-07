MCI als einzige Hochschule Österreichs in zwei der drei Kategorien auf Platz 1 des Universum Rankings 2017: Platz 1 bei Employability, Platz 1 bei Career Service.



Innsbruck (ots) - Platz 1 gibt es für das MCI in der Kategorie "Strongest Focus on Employability". Diese Kategorie bewertet eines der Kernthemen der Unternehmerischen Hochschule®, nämlich die Vorbereitung der Studierenden für den Arbeitsmarkt. Die Studierenden gaben Bestnoten für Attribute wie den ausgezeichneten Ruf des MCI bei potenziellen Arbeitgebern, die hohe Beschäftigungsrate nach Abschluss des Studiums, die praxisgerechte Ausbildung mit unmittelbarer Anwendbarkeit des im Studium erworbenen Wissens, die gute Vernetzung mit der Wirtschaft oder unternehmerisches Handeln und Denken.



Platz 1 erzielt das MCI auch in der Kategorie "Best Career Service", in der die Arbeit der Career Centers an den Hochschulen bewertet wird. Hier setzt sich die Unternehmerische Hochschule® mit dem unerreichten Wert von 8,2 Punkten erneut österreichweit an die Spitze und lässt auch renommierte Universitäten wie die WU Wien oder die TU Graz hinter sich. Der österreichweite Schnitt liegt bei 6,5 Punkten. Als wichtigste Leistungen des Career Centers am MCI werteten die Studierenden Workshops zur Karriere- bzw. Bewerbungsvorbereitung, die hervorragende Jobbörse für MCI-Studierende sowie das jährlich am MCI stattfindende "Recruiting Forum" als effiziente Kontakt- und Kommunikationsplattform zwischen potenziellen Arbeitgebern und Studierenden.



Platz 2: Besonders erfreulich sind auch die Resultate in Bezug auf die Kategorie "Most Satisfied Students": Erfasst wurden die Bereitschaft, die eigene Hochschule an Bekannte und Verwandte zu empfehlen, sowie die generelle Zufriedenheit mit der eigenen Hochschule. Zudem wurde berücksichtigt, ob sich die Studierenden bei erneuter Wahl der Hochschule wieder für dieselbe Hochschule entscheiden würden. Studierende der Unternehmerischen Hochschule® vergeben hier 8,2 Punkte, während der österreichische Wert bei 7,3 Punkten liegt. Ähnlich hoch ist die Weiterempfehlungsrate für das MCI mit hervorragenden 8,5 Punkten im Gegensatz zu österreichweiten 7,6 Punkten. Könnten die Studierenden ihr Studium noch einmal beginnen, würden 73 % erneut das MCI wählen.



Die neuerlichen Spitzenplätze für die Unternehmerische Hochschule® decken sich mit den Ergebnissen zahlreicher Umfragen, Rankings und Auszeichnung der letzten Jahre. Wissenschaftlichkeit, Praxisnähe, Leistungsbekenntnis, Internationalität, professionelles Service und konsequente Qualitätssicherung stehen am MCI seit jeher im Vordergrund. Beispielgebende Studienpläne und moderne Didaktik, die internationale Zusammensetzung von Lehrenden und Studierenden, die enge Vernetzung mit der Wirtschaft, ein leistungsfähiges Career Center und vielfältige Student Services bilden zentrale Säulen der erneuten Auszeichnung von Universum.



Die Ergebnisse des Universum Talent Surveys 2017 sind Teil des weltweit größten Karrieretests dieser Art, mit jährlich über 1.000.000. befragten Studierenden & Young Professionals. Zwischen November 2016 und April 2017 hat Universum, der globale Spezialist im Bereich Employer Branding und Talent Management, 11.296 Studierende in Österreich zu ihrer Hochschulwahrnehmung und zu ihren Karriereambitionen befragt. Basierend auf diesen Ergebnissen werden jährlich Österreichs Top- Universitäten und Hochschulen für Ihre Arbeit gewürdigt.



Günther Platter, Landeshauptmann: "Die Top-Platzierungen des MCI im internationalen Universum-Ranking beweisen einmal mehr, dass die Unternehmerische Hochschule® zu den Aushängeschildern in Tirol zählt."



Bernhard Tilg, Wissenschaftslandesrat und Vorsitzender der MCI-Generalversammlung: "Das MCI ist ein elementarer Baustein im Bildungs-, Technologie- und Wissenschaftsmosaik Tirols. Studierende und die Wirtschaft erhalten erstklassiges Know-how, internationale Perspektiven und unternehmerischen Spirit."



Oswald Wolkenstein, Geschäftsführer der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Tirol und Vorsitzender des Allgemeinen MCI-Beirats: "Das MCI ist ein überaus geschätzter Partner der heimischen Wirtschaft und zeichnet sich durch ausgezeichnete Lehre und ein leistungsfähiges Netzwerk mit hochrangigen Kooperationen, Praxis- und Forschungsprojekten aus. MCI-Absolventen/-innen sind in den Unternehmen besonders begehrt. Ich gratuliere herzlich zur erneuten Auszeichnung!"



Brigitte Huter, Leiterin MCI Career Center: "Diese Auszeichnung bestätigt unser Konzept, die Studierenden bei einem optimalen Start ins Berufsleben zu begleiten. Unsere Studierenden schätzen besonders die umfassenden Möglichkeiten, mit zukünftigen Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Deshalb suchen wir offen und kreativ den Dialog mit Unternehmen zum Nutzen unserer Studierenden, der heimischen Wirtschaft und international tätigen Arbeitgebern."



Brigitte Auer, Leitern MCI Qualitätsmanagement: "Am MCI legen wir größten Wert darauf, dass unsere Leistungen internationalen Standards entsprechen. Das erfreuliche Ergebnis des Universum Talent Research bestärkt uns darin, die Qualität und den Ausbau des Angebots in Lehre, Forschung, Weiterbildung und Services kontinuierlich voranzutreiben."



Andreas Altmann, MCI Rektor: "Die erneute Auszeichnung gebührt unserem gesamten Team und nicht zuletzt dem klaren Bekenntnis unserer Studierenden sowie unserer Träger und Stakeholder zu Leistung, Engagement und Verantwortung."



