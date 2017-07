Nach den Krawallen in Hamburg beim G20-Gipfel will Bürgermeister Olaf Scholz eine Regierungserklärung abgeben. Ihm wird vorgeworfen, die Gefahren unterschätzt zu haben. In einem Interview hat Scholz Abbitte geleistet.

Hamburgs Erster Bürgermeister, Olaf Scholz (SPD), hat bei den Bürgern seiner Stadt Abbitte für den Verlauf des G20-Treffens geleistet. "Das alles tut mir leid", sagt Scholz der Wochenzeitung "Die Zeit". "Sich zu entschuldigen ist kein Zeichen von Schwäche." Er wisse, "dass wir den Hamburgerinnen und Hamburgern eine Menge zugemutet haben, durch die erheblichen Verkehrsbeschränkungen, die weit über einen Hafengeburtstag hinausgegangen sind, und durch Gewalt und Chaos, die skrupellose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...