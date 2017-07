Lieber Leser,

die Volatilität im Ölpreis wird uns jetzt noch eine Zeitlang begleiten. Jedoch sollte ein weiterer starker Einbruch in den nächsten ein bis zwei Wochen ausbleiben. Dafür sprechen einige Faktoren:

Erwartungen an weiter fallende Rohölbestände in den USA Erwartungen an mögliche Produktionskürzungen in Nigeria und Libyen

Rohölbestände sowie auch Benzinbestände verzeichneten in der vergangenen Woche jeweils einen starken Abbau über den Erwartungen. ... (Rami Jagerali)

