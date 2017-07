Liebe Leser,

auch bei VW wurden die Absatzzahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht. Und während Mercedes Benz im ersten Halbjahr 13,7% mehr Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum verkaufen konnte, stieg die Zahl der Auslieferungen bei VW um deutlich bescheidenere 0,3% gegenüber dem Vorjahreswert. Insgesamt wurden laut VW in den ersten 6 Monaten 2017 exakt 2.935.100 Fahrzeuge (Marke "Volkswagen") an Kunden übergeben. Was auffiel: Gegen Ende des Berichtszeitraums stieg ... (Peter Niedermeyer)

