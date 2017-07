Lieber Investor,

die alarmierenden Nachrichten, die uns aus dem Mittleren Osten erreichen, haben ein wenig den Charakter eines unangenehmen Hintergrundrauschens. Sie sind so zahlreich und sie erreichen uns so stetig, dass kaum die Zeit bleibt, die einzelnen Nachrichten auf ihre langfristige Tragweite hin abzuklopfen und zu beurteilen. Dabei spitzt sich die Situation an vielen Stellen zu und wird für den Einzelnen immer unübersichtlicher.

Bislang wurde ein klassischer ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...