Original-Research: NorCom Information Technology AG - von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG zu NorCom Information Technology AG Unternehmen: NorCom Information Technology AG ISIN: DE000A12UP37 Anlass der Studie: vorl. H1-Zahlen, Kurzanalyse Empfehlung: Verkaufen seit: 12.07.2017 Kursziel: EUR 28,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 12.7.2017, vormals Kaufen Analyst: Daniel Großjohann Umsatzmix wirkt margenerhöhend Die vorläufigen Halbjahreszahlen der NorCom IT AG (ISIN DE000A12UP37, General Standard, NC5A GR) sind geprägt von zwei gegenläufigen Umsatzeffekten: Während das Volumen der Big Infrastructure-Umsätze (mit der Bundesagentur für Arbeit) merklich abnimmt, zeigt der Bereich Big Data ein weiterhin dynamisches Wachstum. Per Saldo sinkt die Gesamtleistung (EUR 7,7 Mio.) gegenüber Vorjahr (EUR 7,8 Mio.) leicht - während das margenstarke Big Data-Geschäft für einen deutlichen Anstieg beim Konzern-EBITDA (EUR 0,92 Mio. vs. EUR 0,5 Mio.) sorgte. Die Aktie, die im Juni nach kräftigem Anstieg Höchstkurse von über EUR 45 erreichte, ist von diesen Kursniveaus zunächst wieder etwas zurückgekommen. Wir belassen unsere Schätzungen zunächst unverändert, unsere Umsatzschätzung ist trotz typischerweise starkem zweiten Halbjahr nicht unambitioniert, beim EBITDA indes scheint eine positive Überraschung im Zuge der Fortschritte im Big Data-Geschäft möglich. Die leichte Veränderung beim Kursziel resultiert allein aus Peer-Gruppen-Effekten. Derzeit handelt die NorCom-Aktie, nach fulminantem Kursanstieg im Juni, oberhalb unseres Kursziels. Um (noch) stärker als Big Data-Aktie (höhere EV/Umsatz-Multiples) gesehen zu werden, wären in unseren Augen (nach Daimler und Audi) weitere große Projekte im Big Data-Bereich nötig. Wir ermitteln einen fairen Wert von EUR 28,70 und stufen die Aktie nach dem zuletzt starken Kursanstieg mit VERKAUFEN ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15397.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Daniel Großjohann Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de

