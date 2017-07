(dpa-AFX Broker) - Liberum Capital hat das Kursziel für Aixtron von 6 auf 8,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Spezialmaschinenbauer sei die Rückkehr in die Gewinnzone in Sicht, schrieb Analyst Janardan Menon in einer Studie vom Mittwoch. Er rechne nun für 2018 wieder mit einem Überschuss und verwies dabei auf seine Erwartung stark rückläufiger Investitionen./tih/bek

