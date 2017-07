BERLIN (dpa-AFX) - Die Schritte der Koalition zur Begrenzung von Bürokratie zahlen sich nach Darstellung eines unabhängigen Expertengremiums aus. Mit der seit 2015 geltenden Kostendeckelung seien die Belastungen für Unternehmen aus nationalen Gesetzen unter dem Strich um rund 1,4 Milliarden Euro gesunken, sagte der Vorsitzende des Normenkontrollrates, Johannes Ludewig, am Mittwoch in Berlin. In dieser Zahl ist aber das EU-Recht nicht einbezogen, das inzwischen einen Großteil der Regulierung samt Folgekosten ausmacht.

Über die vergangenen vier Jahre hinweg sei der "Erfüllungsaufwand" mit rund 400 Millionen Euro "erstaunlich moderat" gestiegen - allerdings ohne den Aufwand durch die Mindestlohn-Einführung. Einschließlich des Mindestlohngesetzes waren es 6,7 Milliarden Euro.

Ludewig verwies bei der Übergabe des Jahresberichts an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Defizite in der elektronischen Verwaltung. Bund, Länder und Kommunen müssten den Rückstand aufholen und in die Digitalisierung investieren. Nach den Worten Merkels gibt es durch die Bund-Länder-Vereinbarungen die Instrumente zur Neuordnung der Finanzbeziehungen. Es sei aber noch viel zu tun. Zusammen mit den Ländern müsse die Digitalisierung vor allem in Kommunen vorangetrieben und ein "unguter Flickenteppich" vermieden werden.

Der Normenkontrollrat untersucht Gesetze auf unsinnige Vorschriften und zu viel Bürokratie. Seit 2015 muss auf nationaler Ebene für jede neue Verordnung innerhalb eines Jahres eine alte abgeschafft werden - das sogenannte "One-in, One-out"-Prinzip. Der Industrieverband BDI kritisierte, bei dieser Regel gebe es zu viele Ausnahmen. Es entspreche nicht der Realität, das EU-Recht davon auszunehmen. Auch der Normenkontrollrat empfiehlt, über die bisherige Nicht-Einbeziehung des EU-Rechts müsse neu nachgedacht werden./sl/DP/jha

AXC0141 2017-07-12/12:35