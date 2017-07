Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-12 / 12:10 *FXFlat überzeugt erneut, unter anderem in den Kategorien Handel und Kosten.* *Ratingen, den 12. Juli 2017* - Beim jüngsten CFD-Broker-Test der renommierten Wirtschafts- und Finanzzeitung EUR_uro am Sonntag_ ist FXFlat erneut mit der Gesamtnote "sehr gut" ausgezeichnet worden. Mit dem starken Ergebnis - FXFlat hat 96,9 Prozent der Bestbewertung erreicht - konnte sich der CFD- und Forex-Online-Broker mit der Bestnote im Test platzieren. "Mit dem Resultat dieses jüngsten Tests haben wir erneut bewiesen, was die Attraktivität von FXFlat für den Kunden ausmacht: eine sehr gute Performance bei den für Trader entscheidenden Punkten", erklärt Christian Korte, Head of Marketing der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH. Herausragend schnitt FXFlat vor allem in der Kategorie "Kosten" ab - hier bewertete die EUR_uro-am-Sonntag_-Redaktion die Leistung des Online-Brokers als beste im Test. "Kosten sind für Anleger, und zwar gerade für Privatanleger, enorm wichtig, da sie hier einen besonders großen Einfluss auf die Rendite haben", so Christian Korte weiter. Ebenfalls die Note "sehr gut" erhielt FXFlat in der Unterkategorie "Handelsplattform". "Speziell in dieser Disziplin haben wir uns in den vergangenen Wochen unter anderem mit der Erweiterung unseres Angebots um den StereoTrader noch breiter aufgestellt - und damit noch mehr Kunden begeistern können", sagt der Head of Marketing. Die Testergebnisse der _EURuro am Sonntag_ beruhen auf einer schriftlichen Umfrage unter den Anbietern sowie der Bewertung unter anderem von Preis-Leistungs-Verzeichnissen, AGBs, CFD-Sonderbedingungen sowie CFD-Basis- und Risikoinformationen. Insgesamt wurden dabei 758 Kriterien in vier Kategorien abgefragt, geprüft und bewertet. *Über die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH* Die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH wurde 1997 in Düsseldorf gegründet. Sie verfügt über die erforderlichen Genehmigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), deren Aufsicht sie unterliegt. *Über FXFlat und CapTrader* CapTrader ist eine Marke der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH, die als unabhängige und inhabergeführte Wertpapierhandelsbank ihren Kunden Lösungen und Leistungen rund um das Thema Finanzen anbietet. FXFlat ist ein auf den Forex- und CFD-Handel spezialisierter Broker, CapTrader ein klassischer Online-Broker, der neben CFDs und Forex erfahrenen Anlegern auch den kostengünstigen Handel mit Aktien, ETFs, Futures und Optionen anbietet. *Pressekontakt* FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Herrn Rafael Neustadt Kokkolastr. 1 40882 Ratingen Tel. 02102-100494-19 E-Mail presse@fxflat.com www.fxflat.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-07-12 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 592097 2017-07-12 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=dcd300e9a9969cd1e027260b8c712e74&application_id=592097&site_id=vwd&application_name=news

July 12, 2017 06:10 ET (10:10 GMT)