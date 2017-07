Köln (ots) -



Kaffeekapseln machen Kaffeegenuss in Barista-Qualität zu jeder Zeit schnell und effizient möglich. Bei der Zubereitung wird nur genau die Menge Kaffeepulver verwendet, die für eine Portion hochwertigen Kaffees notwendig ist - nichts wird verschwendet. Damit kann der Kaffeegenuss mit Kaffeekapseln sogar nachhaltiger sein als andere Zubereitungsformen - wenn die gebrauchten Kapseln recycelt werden. Das cyclos-HTP Institut für Recyclingfähigkeit und Produktverantwortung hat kürzlich eine Studie über die Recyclingfähigkeit verschiedener Kaffeekapseln erstellt. Durch die derzeit verwendete Sortier- und Recyclingtechnik können Kaffeekapseln aus Aluminium effektiv dem richtigen Wertstoffstrom zugeordnet werden, heißt es darin. Der noch enthaltene Kaffeesatz störe dabei nicht.



Nespresso hat seine Kapseln bereits seit 1993 freiwillig beim dualen System beteiligt - sie können daher nach dem Kaffeegenuss ganz einfach in die Sammelbehälter für Leichtverpackungen gegeben werden. "Nespresso Kapseln aus Aluminium sind sehr gut recyclingfähig", betont Michael Wiener, CEO des Grünen Punkts. "Das bestätigen unabhängige Untersuchungen. Wir gewinnen das reine Aluminium aus den Kapseln und führen es in den Produktionskreislauf zurück."



Einige Begriffserläuterungen: Leichtverpackungen sind Verkaufsverpackungen aus Metallen (Aluminium oder Weißblech), Kunststoff oder Verbundstoffen (zum Beispiel Getränkekartons).



Sammelbehälter für Leichtverpackungen sind die Gelbe Tonne, der Gelbe Sack, Wertstoffcontainer auf der Straße oder auf Wertstoffhöfen. Wie das Recycling von aluminiumhaltigen Verpackungen funktioniert, lesen Sie unter magazin.gruener-punkt.de/nachhaltigkeit/backofen-fuer-aluminium.



