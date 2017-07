Bonn (ots) - Die heutige Meldung in den Stuttgarter Nachrichten über die angebliche Zusammenlegung der Tabakverbände unter einem Dachverband und die faktische Auflösung des Bundesverbandes der Zigarrenindustrie (BdZ) entbehrt jeglicher Wahrheit.



Der Vorstand des Bundesverbandes der Zigarrenindustrie hat mit großer Verwunderung über den heutigen Artikel in den Stuttgarter Nachrichten reagiert. Peter Wörmann, Vorsitzender des Zigarrenverbandes: "dass es solche Gedankenspiele innerhalb der Zigarettenindustrie geben mag, kann nicht ausgeschlossen werden. Der Bundesverband der Zigarrenindustrie ist aber zu keinem Zeitpunkt offiziell angesprochen worden und hat auch zu keinem Zeitpunkt seine Zustimmung zu einer solchen Umstrukturierung gegeben".



Der Zigarrenverband stellt außerdem klar, dass er einer solchen Umstrukturierung, die mit einem Verlust der Interessen der Zigarrenindustrie einhergehen würde, nicht zustimmen wird.



Der Bundesverband der Zigarrenindustrie vertritt die Anliegen der überwiegend mittelständischen, familiengeführten Unternehmen bzw. Vertriebsgesellschaften der Zigarrenindustrie. Er unterscheidet sich also bereits durch seine Mitgliederstruktur von den großen Zigarettenherstellern, bei denen es sich überwiegend um börsennotierte Großkonzerne handelt. "Wir betonen immer wieder die Besonderheit von Zigarren und Zigarillos in der Tabakbranche", so Bodo Mehrlein, Geschäftsführer des BdZ. "Zigarren und Zigarillos sind ein Genussartikel, der nur gelegentlich und meist von Männern gehobenen Alters geraucht wird. Es sind keine Einstiegsprodukte, ein Jugendschutzproblem liegt nicht vor. Diese Besonderheiten auf der Seite der Konsumenten, aber auch auf der Seite der lohnintensiven, mittelständisch geprägten Herstellung machen eine eigenständige Regulierung für Zigarren und Zigarillos erforderlich."



Der Zigarrenverband sieht die Diskussion um einem Zusammenschluss der Tabakverbände als Chance sich selber noch stärker eigenständig zu positionieren und lädt alle Zigarrenhersteller ein, den BdZ auf diesem Wege zu begleiten.



Über den BdZ: Der BdZ ist der Zusammenschluss der überwiegend mittelständisch strukturierten Hersteller und Importeure von Zigarren und Zigarillos. Weiter Informationen finden Sie unter www.zigarren-verband.de



OTS: Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66198 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66198.rss2



Pressekontakt: Bodo Mehrlein (GF) Gotenstr. 27, 53175 Bonn Telefon: +49 228 364026 E-Mail: mehrlein@zigarren-verband.de