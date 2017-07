Liebe Leser,

ThyssenKrupp meldete am Dienstag einen "Durchbruch bei der digitalen Transformation". So verwies das Unternehmen auf eine selbst entwickelte IIoT-Plattform (= "Industrial Internet of Things"). Diese soll "Maschinen verschiedenster Hersteller und Generationen miteinander kommunizieren" lassen. Diese digitale Plattform namens toii - "die Anlagen direkt miteinander kommunizieren lässt", so die Angaben - soll den Werkstoffsparten-Maschinenpark von ThyssenKrupp ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...