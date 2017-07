von Stephan Bauer, Euro am Sonntag Vor fast sechseinhalb Jahren trat Heinrich Hiesinger als Chef an. thyssenkrupp stand vor dem finanziellen Ruin. Seine Vorgänger hatten in einer Art neuem Gründerrausch große Stahlwerke in Amerika errichtet und letztlich zwölf Milliarden Euro verbrannt. Mühsam, mit vielen Verkäufen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...