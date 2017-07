Leichte Gewinne dürfte die Wall Street am Mittwoch zum Start verbuchen. Nach mehreren lustlosen Handelstagen hoffen die Anleger auf neue Impulse im Verlauf, denn der lang erwartete Auftritt von US-Notenbank-Präsidentin Janet Yellen vor dem Kongress beginnt am Mittwoch und setzt sich am Donnerstag fort. Die künftige Geldpolitik der Fed, aber auch der anderen Notenbanken, ist gegenwärtig eines der Hauptthemen an den Märkten. Sollte sich Yellen falkenhaft äußern, könnte dies den Dollar treiben und Aktien und Anleihen unter Druck bringen. Am Abend wird das Beige Book mit der Einschätzung der aktuellen US-Ökonomie veröffentlicht.

Daneben spielt die allmählich anlaufende Berichtsaison eine große Rolle, zumal bereits am Freitag drei große US-Banken ihre Zahlenwerke vorlegen. Im Hintergrund schwelt die Krise um die mögliche Einflussnahme Russlands auf den US-Wahlkampf im Vorjahr. Am Vortag war der Dollar mit den neuen Enthüllungen um Trumps Sohn und seine Russland-Kontakte unter Druck geraten.

Aussagen zur Umsatzentwicklung dürften die Titel von United Continental Holdings stützen. Im April hatte die Fluggesellschaft ein Erlöswachstum für das Juniquartal im Passagiergeschäft auf Jahressicht von 1 bis 3 Prozent ausgerufen. Nun bezifferte das Unternehmen den Zuwachs mit 2 Prozent.

Der Kurzbotschaftendienst Twitter ist auf der Suche nach einem Finanzvorstand fündig geworden. Der ehemalige Goldman-Sachs-Banker und Finanzvorstand des Softwareherstellers Intuit, Ned Segal, soll seinen Posten bei Twitter im August antreten. Das Unternehmen musste zuletzt eine Reihe von Abgängen verkraften. Die Aktie steigt vorbörslich um 0,6 Prozent.

July 12, 2017 06:20 ET (10:20 GMT)

