Hamburg (ots) - In der aktuellen GALA (Ausgabe 29/2017, ab morgen im Handel) sagt Hollywood-Schauspielerin Susan Sarandon (71), dass sie nicht nur ihre gesammelte Kunst weggibt, sondern einen Großteil ihres Hausstandes: "Ich verschenke gerade alles, vielleicht wegen meines Alters. Ich habe viele sehr interessante Fotografien, darunter auch tolle Werke von Robert Mapplethorpe, der ein guter Freund von mir war. Jetzt, da meine Kinder ihr eigenes Zuhause haben, mache ich meine Wände leer. (...) Ich verschenke auch meine ganzen Red-Carpet-Kleider und habe meiner Tochter meinen Schmuck gegeben - bevor ich sterbe! Ich versuche einfach, leichter zu sein."



