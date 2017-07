Köln (ots) - Seit vier Staffeln interpretieren Deutschlands populärste Musiker in "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" bei VOX ihre Songs untereinander neu und begeistern die Zuschauer! Gestern strahlte der Kölner Sender die letzte reguläre Folge der aktuellen Staffel aus, in der Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" Lena, "Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß, Mark Forster, Gentleman, Moses Pelham und Michael Patrick Kelly nach Südafrika einluden. In diesem Jahr stellte die preisgekrönte Musik-Event-Reihe nicht nur neue Allzeitbestwerte auf, sondern überzeugte erneut auf allen Plattformen, wie die Erfolgszahlen im Detail zeigen. Deshalb steht schon jetzt fest: Nach "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert: Die Premieren" (am Dienstag, 18. Juli um 20:15 Uhr) und "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" mit den Künstlern der vierten Staffel (Dezember 2017) werden auch 2018 wieder neue Künstler ihre Songs tauschen.



Quoten



Die Zuschauer belohnten die preisgekrönte Musik-Event-Reihe im Juni 2017 mit einem neuen Bestwert seit Start der Sendung in 2014. Die 5. Folge der vierten Tauschkonzert-Staffel erreichte am 20.06. einen neuen Allzeit-Quoten-Rekord: Mit hervorragenden 16,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sicherte sich die Folge mit den Songs von Michael Patrick Kelly die Marktführerschaft in der Primetime. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Markanteil sogar bei überragenden 20,3 Prozent - damit war die Folge die erfolgreichste VOX-Primetime-Eigenproduktion aller Zeiten. Auch im Schnitt zeigt sich die 4. "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert"-Staffel mit 11,8 Prozent Marktanteil (14-59 Jahre) und 2,15 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren so stark wie noch nie zuvor. In der Zielgruppe der Frauen im Alter von 14 bis 29 Jahren erreichte "Sing meinen Song" in Staffel vier bis zu 23,3 Prozent Marktanteil - ebenfalls ein neuer Rekord!



Web



Starke Werte erreichte die vierte Staffel des Tauschkonzerts außerdem online: Die erfolgreiche Reihe sorgte für 10,7 Millionen Videoabrufe auf Webangeboten der Mediengruppe RTL Deutschland und steigerte damit den Wert des Vorjahres deutlich. Mit 1,9 Millionen Videoabrufen über alle Plattformen war die 3. Folge mit den Songs von Lena die erfolgreichste der aktuellen Staffel. Moses Pelham Interpretation des Lena-Songs "Meine Heimat" war auf allen VOX.de-Plattformen das Top-Video der gesamten Staffel mit über 335.000 Abrufen. Das große Interesse an "Sing meinen Song" zeigt sich auch bei Facebook und Twitter. Das Facebook-Profil zur Sendung konnte bis heute bereits über 500.000 Fans versammeln. Insgesamt wurden über 800.000 Interaktionen registriert, die sich in Kommentaren, Likes und Shares zeigen. Die Posts der Fanpage zum Thema hatten eine organische Bruttoreichweite von 72 Millionen Kontakten. Das Tauschkonzert Singmeinen Song war zudem bei twitter während jeder Ausstrahlung unter den Top 3 der Trending Topics.



Charts



Und wieder kommt auch das zugehörige Musikalbum "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 4" ausgezeichnet bei den Zuschauern und Fans an. In den Offiziellen Deutschen Album-Charts wurde die musikalische Bandbreite der Compilation von Pop, Rock, Reggae bis Hip Hop mit Platz 1 belohnt. Auch in den iTunes- und Amazon-Charts schoss das Album zur vierten Staffel an die Spitze. Mit dem Doppel-Album, das vom Label der Mediengruppe RTL "Music for Millions" veröffentlicht wurde, erhalten die Fans erstmalig alle 42 Tauschsongs sowie den Titelsong "Sing My Personal Song" von "The BossHoss" auf CD, als Download und erstmals auch im Streaming.



"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert: Die Premieren"



Am 18. Juli können sich die Zuschauer auf eine weitere Folge "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" freuen! Dann zeigt VOX eine Spezial-Ausgabe mit den Premieren aus allen bisherigen vier Staffeln. Welche Künstler haben in der Musik-Event-Reihe das allererste Mal auf Deutsch gesungen und welche zum ersten Mal auf Englisch? Auch Nena, die bei ihrer Interpretation des Songs "Fantasie" von Samy Deluxe ihr Rap-Debüt gibt, wird in der Folge zu sehen sein. Der kölsche BAP-Sänger Wolfgang Niedecken stellt bei einem Lied zum ersten Mal seinen Gesang auf hochdeutsch unter Beweis. Welche weiteren Premieren-Highlights vier Staffeln "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" hervorgebracht haben, zeigt VOX am Dienstag, 18. Juli um 20:15 Uhr.



