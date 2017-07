Andrea Bocelli kehrt nach 20 Jahren zurück nach Deutschland!



Wien/ Graz (ots) - Der weltberühmte Tenor Andrea Bocelli gastierte am Samstag den 8. Juli im Rahmen seiner "CINEMA WORLD TOUR" in Graz und bescherte den rund 8.000 Besuchern bei seinem Tour Auftakt unvergessliche Momente!



Zu einem Konzert mit großen Emotionen und Gänsehaut kam es am 8. Juli im einzigarten Ambiente im Freigelände der Messe Graz bei seinem einzigen Open Air Konzert in Österreich - Wer da nicht dabei war hat wirklich etwas verpasst!



Gemeinsam mit einem fulminantem Orchester und einem Chor, Sopranistin, Tänzern, Gast Sängerin, Multimedia-Show uvm. wírd der "Tenor mit der Stimme Gottes" (Celine Dion) verzauberte Andrea Bocelli das Publikum mit einem unvergleichlichen Mix aus Oper und Populärmusik.



Versäumen Sie nicht die atemberaubende und einzigartigen Konzerte vom Weltstar Andrea Bocelli bei seiner Deutschlandtour 2018 und seien Sie LIVE dabei wenn der beliebteste Tenor der Welt seine Welthits zum Besten gibt!



Der Kartenverkauf in DEUTSCHLAND läuft schon auf Hochtouren sichern Sie sich jetzt noch schnell die besten Sitzplätze.



Die einzigartige Konzert-Tour mit exklusiven Live-Konzert-Shows, fulminantem Orchester und einem Chor der Extraklasse verspricht ein musikalisches Highlight der Spitzenklasse zu werden. Andrea Bocelli, die "Stimme Gottes", wird seine Fans mit seinen außergewöhnlichen Deutschland-Konzerten begeistern. Berühmte Songs werden mit Unterstützung eines beeindruckenden Orchesters, eines Chors sowie weiterer Solisten in neue Sphären gehoben. Insgesamt über 150 Musiker bieten ein Klangerlebnis der besonderen Art.



20 Jahre nach seinem unvergesslichen Hit "Time to say Goodbye" kehrt der Tenor mit der "Stimme Gottes" 2018 also endlich nach Deutschland zurück. Monatelang dominierte der Hit, den Andrea Bocelli gemeinsam mit Sarah Brightman sang, die deutschen Charts und verkaufte sich fast 3 Mio. Mal. Unvergesslich wurde der Song zudem beim legendären Abschied von Henry Maske.



2018 - mehr als 20 Jahre später - kann man den beliebtesten Tenor der Welt nach langer Abstinenz bei 5 unvergesslichen Shows wieder auf einer Tour in Deutschland sehen und die Musik live erleben, mit der wir alle seit Jahrzenten unvergessliche Erinnerungen verbinden.



Andrea Bocelli berührt die Menschen auf eine ganz wundervolle Art und Weise und somit darf man sich bereits jetzt auf einen unvergesslichen und aufregenden Konzertabend freuen!



Tourdaten:



- 07.04.2018 Olympiahalle - München



- 21.04.2018 Barclaycard Arena - Hamburg



- 05.05.2018 TUI Arena - Hannover



- 26.05.2018 Hanns-Martin-Schleyer-Halle - Stuttgart



- 30.06.2018 Lanxess Arena - Köln



- 24.08.2018 Waldbühne - Berlin



