Im Business gibt es reiche Unternehmen und dann gibt es Unternehmen, die so reich sind wie Alphabet (WKN:A14Y6H).



Die weltgrößte Suchmaschine und beliebteste Website kann sich sein Geld praktisch selbst drucken. Alphabet dominiert den Bereich Online-Werbung derart, dass das Unternehmen Schätzungen zufolge 43 % dieses Marktes im Wert von 181 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr auf sich vereinen konnte.



Dank dieser großen Erfolge hat das Unternehmen jetzt 92,4 Milliarden US-Dollar in liquiden Mitteln und Investitionen in der Bilanz. Es folgen drei Ideen, wie Alphabet dieses Kapital investieren könnte.

Strategische Fusionen und Übernahmen

Alphabet kauft öfters kleinere Startups, um sich deren Technologien und Talente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...