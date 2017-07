Schubert konnte auch 2016 immer mehr Kunden von seinen hochflexiblen Verpackungsmaschinen überzeugen. Sehr erfolgreich verlief die Geschäftsentwicklung in Europa. Für die Zukunft besonders erfreulich bewertet das Unternehmen die wachsenden Auftragseingänge in den USA und in Kanada: "Unser Unternehmen genießt auch in Nordamerika bei vielen Kunden einen sehr guten Ruf", so Marcel Kiessling, Geschäftsführer für Vertrieb und Service. "Große Nachfrage verzeichnet Schubert North America insbesondere aus der Lebensmittelbranche, die mit der Automatisierung ihrer Sekundärverpackungsprozesse ihre Flexibilität deutlich steigern kann."

Pharma wächst stark

Neben insgesamt kontinuierlich starken Aufträgen aus der Lebensmittel- und Süßwarenindustrie verzeichnete 2016 auch Schubert-Pharma ein besonders großes Wachstum mit einem Umsatzplus von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die unter dem Dach von Schubert Packaging Systems geleitete Business-Unit hat seit ihrem Start 2014 ihre Umsätze deutlich ausbauen können. Das Unternehmen, das am Markt für seine Engineering-Expertise bekannt ist, wies 2016 einen Umsatz von 52,2 Mio. Euro aus. Im Mai 2017 startete Schubert Packaging Systems am Markt mit dem neuen Kompetenzteam Schubert-Cosmetics, das Produzenten als zentraler Ansprechpartner für alle Fragestellungen rund um das Abfüllen und Verpacken von kosmetischen Produkten zur Verfügung steht.

Weichenstellungen für nachhaltiges Wachstum

Das Unternehmen treibt seinen Wachstumskurs weiter voran: "Wir planen die stetige Erweiterung der Produktions- und Montageflächen bis 2020", berichtet Peter Gabriel, Kaufmännischer Geschäftsführer. "In diesem Jahr investieren wir rund 20 Mio. Euro am Standort Crailsheim sowie in den Bereich Forschung und Entwicklung. Damit sind wir bestens gerüstet, um in bestehenden und neuen Märkten ...

