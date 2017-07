BERLIN (dpa-AFX) - Deutsche Hochschulen mit magnetischer Wirkung: Drei Jahre früher als geplant haben sie die Zielmarke von 350 000 ausländischen Studierenden erreicht. Insgesamt hat sich diese Zahl in den vergangenen zehn Jahren um 37 Prozent auf derzeit fast 358 000 erhöht, wie das Forschungsministerium am Mittwoch unter Berufung auf Angaben des Statistischen Bundesamtes mitteilte. 2016 waren es noch 340 000.

Ursprünglich hatten sich Politik und Hochschulen für 2020 das Ziel gesetzt, 350 000 internationale Studierende anzulocken. Deutschland zähle damit nach den USA, Großbritannien, Australien und Frankreich zu den weltweit beliebtesten "Zielländern", hieß es bei der Präsentation des Berichts "Wissenschaft Weltoffen 2017" in Berlin.

Die größte Gruppe stammt aus China (13 Prozent), gefolgt von Indien (6 Prozent) und Russland (5 Prozent). Insgesamt studieren in Deutschland rund 2,8 Millionen Menschen, jeder Achte (gut 12 Prozent) ist Ausländer. Deren Anteil ist an den Universitäten (13,4 Prozent) höher als an den Fachhochschulen (10,4).

Mehr als ein Drittel aller deutschen Studierenden verbringt einen Teil des Studiums im Ausland. Die Bundesregierung und der der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) peilen an, den Anteil bis 2020 auf 50 Prozent zu erhöhen. Auch weltweit steigt die Zahl der international mobilen Studierenden. Nach den bislang aktuellsten Daten für 2014 waren rund 4,3 Millionen Studierende außerhalb ihres Heimatlandes eingeschrieben - rund 300 000 mehr als ein Jahr davor./ll/DP/jha

