Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien liegt auf dem tiefsten Stand seit mehr als vierzig Jahren. Die Quote sank in den vergangenen Monaten trotz der Verunsicherungen, die der geplante Brexit mit sich bringt.

Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist ungeachtet der Verunsicherung durch den geplanten EU-Austritt auf den tiefsten Stand seit 1975 gesunken. Zwischen März und Mai ging die Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte auf 4,5 Prozent zurück, ...

