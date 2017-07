Bern - Im Streit um Eishockey-TV-Rechte hat UPC einen Teilsieg gegen die Swisscom errungen. Die Wettbewerbshüter ergreifen keine vorsorglichen Massnahmen. UPC kann wie geplant ab September die Eishockeyspiele über den neuen Sender MySports übertragen. Die Swisscom geht leer aus. Die Untersuchung geht aber weiter.

Obwohl es Anhaltspunkte für ein wettbewerbswidriges Verhalten von UPC gebe, würden keine vorsorglichen Massnahmen ergriffen, teilte die Wettbewerbskommission (Weko) am Mittwoch mit. Es drohe kein nicht wieder gut zu machender Nachteil für den Wettbewerb auf Ebene der TV-Plattformen. Konkurrenten von UPC dürfte es möglich sein, verlorene Kunden mit guten Angeboten und guten Dienstleistungen wieder zurück zu gewinnen, heisst es in der Begründung der Weko. Dies dürfte selbst dann der Fall sein, wenn der UPC das allenfalls unzulässige Verhalten erst am Ende der laufenden Untersuchung untersagt werden sollte.

1,5 Millionen Swisscom TV-Kunden haben das Nachsehen

UPC hatte die Übertragungsrechte im vergangenen Sommer für fünf Jahre ersteigert. Ab dem kommenden September zeigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...