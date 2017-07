Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die von der Bankenaufsicht geplante schärfere Behandlung von EU-Staatsanleihen bei den Eigenkapitalregeln könnte nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zur starken Belastung für Italien werden. Italienische Banken würden demnach die größte Summe an zusätzlichem Eigenkapital benötigen, wenn die internationale Bankenaufsicht ihre Pläne verwirklicht und das Eigenkapitalprivileg für EU-Staatsanleihen entfällt.

Der Hauptgrund für die übermäßige Belastung der italienischen Banken liegt laut der Expertise vor allem darin, dass diese verhältnismäßig viele heimische Staatsanleihen halten, die aufgrund ihres schlechten Ratings ein Risikogewicht von 50 Prozent haben. "In diesem sogenannten Home-bias liegt eine Gefahr, wenn die neuen Eigenkapitalregeln umgesetzt werden", sagte DIW-Finanzmarktexpertin Dorothea Schäfer, die Autorin der Studie.

Müssten die Banken durch die Vorschriften mehr Eigenkapital unterlegen oder ihr Engagement mangels Eigenkapital reduzieren, hätten steigende Zinsen für heimische Staatspapiere weitreichende Auswirkungen auf das italienische Budget. Die Verschärfung der Eigenkapitalregeln könne so gerade für Staaten mit schlechtem Rating zu einer großen Herausforderung werden, die auch Folgen für den Euro haben könnte. Schäfer schlug vor, deshalb die Risikogewichte für Staatsanleihen nur auf den Neukauf von Staatsanleihen anzuwenden oder lange Übergangsfristen vorzusehen.

Nicht alle Staatspapiere ohne Risiko

Die Banken setzen bisher das Risikogewicht von Staatsanleihen aus Ländern der Europäischen Union (EU) in ihren Büchern mit Null an. Die europäische Schuldenkrise habe jedoch deutlich gemacht, dass nicht alle EU-Staatsanleihen ohne Ausfallrisiko seien, betonte das DIW. Künftig sollen die Banken deshalb nach den im Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht diskutierten Plänen beim Kauf risikoreicher EU-Staatsanleihen Eigenkapital nachweisen müssen.

Untersucht wurde, wie viel zusätzliches Eigenkapital Banken aus Deutschland, Frankreich und Italien benötigten, wenn die Regeln für die Bewertung von EU-Staatsanleihen geändert würden. Während die deutschen Banken etwa 1,8 Milliarden Euro zusätzliches Eigenkapital bräuchten, wären die italienischen Banken danach mit gut 9 Milliarden Euro ungleich stärker betroffen. Französische Banken würden zusammen knapp 3 Milliarden Euro zusätzliches Eigenkapital benötigen. Grundlage dieser Berechnungen sind Daten aus den Bankenstresstests der Jahre 2014 und 2016.

Der Vergleich zum Stresstest 2014 ergab laut DIW, "dass in den drei Kernländern des Euroraums fast alle Banken ihre staatenbezogenen Risiken abgebaut haben". In Deutschland zeigten sich substanzielle Bestände an vergleichsweise riskanten Staatsanleihen jedoch weiterhin bei der Commerzbank, der Deutschen Bank und der NRW-Bank.

