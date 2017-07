Wien - Die globale Fondsindustrie hat im vergangenen Jahr erstmals seit der Finanzkrise 2008 einen Rückgang bei Erlösen und Gewinnen verzeichnet, so die Experten von "FONDS professionell".Dies zeige eine Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG). Demnach sei 2016 das weltweit in Fonds investierte Volumen gegenüber dem Vorjahr um 7 Prozent auf 69,1 Billionen US-Dollar gestiegen. Der Großteil des Zuwachses sei aber auf die gestiegenen Bewertungen an den Märkten entfallen. Nur ein kleiner Teil sei frischem Geld von Anlegern entsprungen.

