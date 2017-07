Berlin (ots) - Kreative Firmen sind nicht immer die Größten. Allerdings kleine Unternehmen konzentrieren sich meist auf das was sie am besten können. Oft wird dabei die PR und Öffentlichkeitsarbeit vergessen, weil das Augenmerk vor allem dem Produkt gilt. Für kleine Firmen mit neuen Ideen ist es auch nicht immer leicht sich in der Presse darzustellen, wenn man gerade nicht in das redaktionelle Programm passt. Abhilfe versprechen die neuen Medien, die oft flexibler und diversifizierter berichten können. Mit p-UTS steht nun ein Service zur Verfügung, der dieses Potential für Sie aktiviert.



Kaum ein Produkt oder eine Dienstleistung können so kreativ und attraktiv sein, dass sie sich ganz von allein verkaufen. Öffentlichkeit ist wichtig. Eine in Deutschland besonders wichtige Publizität erreicht man über Veröffentlichungen in der Presse. Nicht nur, weil der Leserkreis immer noch groß ist, sondern weil der durch Journalismus erreichten Öffentlichkeit ein besonders guter Ruf zu eigen ist. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Menschen daran gewöhnt, dass seriöse Informationen in Form von Seiten, Blöcken und Spalten präsentiert werden. Auch in den neuen Medien setzt sich dieses Prinzip fort. Die Grenzenlosigkeit des Internet gibt Online-Medien und Bloggern nur zusätzlichen Raum für frische Formate und neue Themen.



Verbreitung zielgerichteter Informationen mit Langzeitwirkung



Mit Ihrer Firma öffentliche Aufmerksamkeit zu erlangen, kann sich ohne Presseabteilung und breites Verteilernetzwerk als schwierig erweisen. Auch wenn Ihr Produkt neu und ungewöhnlich ist, passt es manchmal nicht in jede redaktionelle Linie. Ein probates Mittel die eigene Präsenz im Internet zu erhöhen und eine gute Reputation aufzubauen, ist die Veröffentlichung von Pressemeldungen, idealerweise in speziellen Netzwerken, zum Beispiel mit dem p-Unique Text Solutions von p-reputation. Unser Netzwerk aus etablierten Medien, ergänzt durch neue Formate, garantiert Ihnen weitreichende, targetierte Publizität. Da die Veröffentlichungen überwiegend im Internet erfolgen, verknüpfen sie Langzeiteffekt, virale Verbreitung und eine Steigerung Ihrer Reputation mit den klassischen Zielen des Marketings.



Ideal für Nischenprodukte und Spezialdienstleistungen



Um auch kleinen Firmen oder speziellen Nischen die bestmögliche mediale Präsenz und ein Maximum an Reputationseffekt bieten zu können, haben wir bei p-reputation ein spezielles Netzwerk neuer Medien aus verschiedenen Branchen zusammengestellt. Unsere Texter erstellen, wahlweise mit Ihnen gemeinsam, qualitativ hochwertige Inhalte, die Ihre Botschaft transportieren. Auf diese Weise garantieren wir Veröffentlichungen, die manchmal in den klassischen Medien keinen Platz finden können zu einem besonders günstigen Preis. Unsere Spezialisten bieten Ihnen eine umfassende Beratung und Betreuung, gerne in einem unverbindlichen Gespräch.



