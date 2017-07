Zürich - Die wichtigsten Volkswirtschaften befinden sich auf dem Wachstumspfad und die Industrieumfragen, gemessen an den Einkaufsmanagerindices (PMI), deuten weltweit auf einen robusten Aufschwung hin. Allerdings erfüllten in den USA nicht alle harten Konjunkturdaten die Erwartungen. Das Bruttoinlandprodukt legte nur 1.4% p.a. zu, während die Wachstumsdynamik in der Eurozone so stark ist wie seit Jahren nicht mehr. 1.9% p.a. expandierte das BIP. Die Schweiz ist mit 0.3% p.a. gemächlicher unterwegs, der starke Franken bremst nach wie vor.

Die anhaltende Konjunkturerholung sorgt in mehreren Nationen für Vollbeschäftigung. In den USA sank die Arbeitslosenrate auf 4.3%; so tief war sie letztmals 2001. In Deutschland fiel sie auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Neunzigerjahre. Dennoch steigen die Löhne und die Teuerung nicht so, wie sie es den Erfahrungen nach sollten. Eine globale Wachstumsbeschleunigung und eine niedrige Inflation sind ideale Bedingungen für Aktien, die - begleitet von einer rekordtiefen Volatilität - neue Höchststände erreichten.

Zu den besten Sektoren zählten zyklische Güter und Dienstleistungen (+10%), Technologie, Gesundheit, Versicherungen und Bau (jeweils +6%). Unterstützend wirkte die Wahl des europafreundlichen Emanuel Macron. Politische Wirren um Donald Trump versetzten den Aktien nur kurzzeitig einen Dämpfer. Regional hatten Schwellenländer die Nase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...