Frankfurt (ots) - Als Partner innerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe revitalisieren die CardProcess und die Volksbank in der Ortenau / First Cash Solution die Zusammenarbeit im Bereich Zahlungssysteme. Beide Partner werden in Zukunft in den Bereichen Zahlungsverkehr für Händlerkunden, Vermittler und Banken sowie bei der Schaffung von Mehrwertdienstleistungen intensiver zusammenarbeiten. Das originäre Händlerkundengeschäft wird jedoch wie bisher eigenständig betrieben.



Die Kooperation umfasst die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Zahlungsverkehr für Händlerkunden sowie die Betreuung von Vermittlern und Banken.



Durch eine abgestimmte Produktentwicklung sollen Doppelarbeiten vermieden werden. Die Kooperation hat auch zum Ziel, durch "Bündelung der Kräfte" Transaktionsvolumen innerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe zu bündeln und somit eine möglichst hohe Skalierbarkeit der Kosten zu erreichen. Ziel ist es, die Leistung des jeweils anderen Partners mit in das Angebotsportfolio aufzunehmen und wertschätzend zu präsentieren. Auf dieser Basis entscheidet der Kunde/der Vermittler/die Bank, von wem er die jeweilige Dienstleistung beziehen möchte.



