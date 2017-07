Metro-Chef Olaf Koch hat damit sein Ziel erreicht, die Metro Group in zwei Unternehmen aufzuteilen. Die Aktien beider Gesellschaften starten morgen separat in den Börsenhandel.Denn das Amtsgericht Düsseldorf hat heute die Abspaltung ins Handelsregister eingetragen. Anhängige Klagen gegen die Aufteilung gehen nun den Rechtsweg, stehen der Spaltung aber nicht mehr entgegen.



Die überwältigende Mehrheit der Aktionäre hatte auf der HV im Februar zugestimmt, die Metro Group in einen Großhandels- und Lebensmittelspezialisten (neue METRO) und ein auf Consumer Electronics fokussiertes Unternehmen (CECONOMY) aufzuteilen.



Chef Olaf Koch zeigt sich begeistert: "Wir sind am Ziel: Die Spaltung der METRO GROUP ist vollzogen. Morgen wird die neue Metro in Frankfurt und Luxemburg an die Börse gehen, und auch die künftige Ceconomy wird erstmals eigenständig gehandelt werden. Ein historischer Tag - für unsere Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden."