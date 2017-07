Berlin (ots) - Deutsche Sparer können sich über insgesamt acht neue Festgelder mit attraktiven Zinsraten freuen. Savedo, die europäische Geldanlageplattform, stellt mit der slowakischen Privatbanka und der rumänischen Libra Internet Bank seine elfte und zwölfte Partnerbank vor. Savedo eröffnet seinen Kunden damit die Möglichkeit, in Festgelder aus zwei weiteren europäischen Ländern zu investieren.



Geschäftsführer Christian Tiessen: "Wir freuen uns, dass immer mehr Banken in der EU unseren Service als wertvoll erachten und den Anlegern hochverzinste Sparprodukte über unsere Online-Plattform anbieten wollen. Allein in den letzten 5 Monaten haben wir 6 neue Partnerbanken an den Markt bringen können."



Die Festgelder der slowakischen Privatbanka sind nicht nur renditestark, sondern auch sicher. Denn die Slowakei überzeugt beim Länderrating der Agenturen Standard & Poor's sowie Fitch mit einem sehr guten Rating von A+. Deutsche Sparer profitieren bei den fünf Festgeldern von einer geringen Mindestanlagesumme ab 5.000 Euro: - 0,80% Zinsen p.a. für 12 Monate - 1,10% Zinsen p.a. für 24 Monate - 1,30% Zinsen p.a. für 36 Monate - 1,30% Zinsen p.a. für 48 Monate - 1,30% Zinsen p.a. für 60 Monate



Die Libra Internet Bank bietet den Anlegern hierzulande drei Festgelder mit unterschiedlichen Laufzeiten an: - 0,91% Zinsen p.a. für 6 Monate - 1,21% Zinsen p.a. für 12 Monate - 1,51% Zinsen p.a. für 24 Monate (Deutschlands bester Zinssatz)



Über Savedo



Savedo ist die europäische Geldanlage-Plattform, die seit 2014 Privatkunden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden über ein einziges Savedo-Konto die Anlage in innovative Investmentprodukte ermöglicht. In Zusammenarbeit mit ausgesuchten Partnerbanken bietet Savedo Fest- und Flexgelder sowie FestgeldPLUS-Angebote mit unterschiedlichen Laufzeiten und Zinssätzen an. Alle Spareinlagen sind nach aktuellen EU-Richtlinien bis zu einer Höhe von 100.000 Euro geschützt. Darüber hinaus können private Anleger bei Savedo physisches Gold und Silber online kaufen.



